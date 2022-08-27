Англія

Італійський тренер буде радий бачити півзахисника у своїй команді.

Руслан Маліновський, як і раніше, може залишити Аталанту в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Daily Record, головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте схвалив перехід українського півзахисника.

Стверджується, що лондонський клуб готовий заплатити за Руслана Малиновського близько 15 мільйонів фунтів стерлінгів.

У цьому сезоні на рахунку Маліновського вже є гол та результативна передача в двох матчах (79 хвилин).

Нагадаємо, що раніше Аталанта суттєво підвищила вартість Маліновського — Вест Гем серед претендентів.