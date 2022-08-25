Італія

Українець дедалі ближче до переїзду до Франції.

Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Малиновський за крок від переходу в Марсель, стверджує Foot Mercato.

Однак для трансферу в Марсель необхідне узгодження кількох факторів. Технічний директор Марселя Хав'єр Рібальта та президент французького клубу Пабло Лонгорія хочуть включити в угоду вінгера збірної Туреччини Ченгіза Ундера, але останній не бажає залишати французький клуб.

Крім того, Маліновський не проти покинути Аталанту через конфлікт з головним тренером Гасперіні, але кращим варіантом для українця є перехід у Тоттенгем. "Шпори" зацікавлені у послугах Руслана, але готові лише до оренди, а бергамаски наполягають на повноцінному трансфері

Раніше керманич Аталанти висловився про можливий відхід українського півзахисника до іншого клубу.