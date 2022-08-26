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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 25 серпня.

Футбольне життя влітку не зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 25 серпня:

Шахтар дізнався суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів. "Гірникам" знову належить зіграти проти команди, в якій виступає український голкіпер Андрій Лунін.

Маліновський може перейти в Марсель. "Провансальці" хочуть включити в угоду вінгера збірної Туреччини Ченгіза Ундера, але він не бажає залишати французький клуб.

Рух нарікає на "порохоботів" після блокувань трансляції матчу УПЛ на своєму каналі, а також атаку хакерів на свій офіційний сайт.

Ярмоленко забив дебютний гол за Аль-Айн. Український вінгер відзначився результативним ударом у складі команди Сергія Реброва, але поки що це лише товариський матч.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.