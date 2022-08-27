"Каноніри" продовжують іти у чемпіонаті без втрат.
Арсенал - Фулгем, Getty Images
27 серпня 2022, 21:48
У рамках четвертого туру чемпіонату Англії Арсенал у своєму полі приймав Фулгем.
У заявці не було українця Олександра Зінченка — він отримав травму.
Першим відкрили рахунок у грі гості зусиллями Мітровича, котрий змусив помилитися Габріеля.
За вісім хвилин "каноніри" відігралися, а на 86-й хвилині гри Габріел реабілітувався, забивши переможний гол — 2:1.
Арсенал - Фулгем 2:1
Голи: Едегор, 64, Габріел, 85 – Мітрович, 56.
Арсенал: Рамсдейл, Уайт, Габріел, Саліба, Тірні (Нкетіа, 61), Джака, Ель-Ненні, Едегор (Холдинг, 90), Сака, Габріел Жезус (Томіясу, 89), Мартінеллі.
Фулгем: Лено, Тете (Мбабу, 79), Рим (Стенсфілд, 88), Адарабіойо, Робінсон, Кебано (Керні, 69), Рід, Перейра (Діоп, 79), Палінья (Чалоба, 88), Декордова-Рід, Мітрович
Попередження: Уайт (36), Паллінья (44), Габріел Жезус (44), Робінсон (51), Декордова-Рід (70).