Стали відомі склади команд на матч АПЛ.
Віталій Миколенко, getty images
30 серпня 2022, 21:49
Евертон у рамках поєдинку п'ятого туру чемпіонату Англії зіграє на виїзді проти Лідс Юнайтед.
Головний тренер "ірисок" Френк Лампард довірив місце у стартовому складі захиснику Віталію Миколенку.
Компанію українському футболісту в лінії оборони складуть Тарковські, Коаді та Паттерсон.
Лідс: Мельє — Крістенсен, Льоренте, Кох, Стрейк — Адамс, Рока — Сіністерра, Ааронсон, Гаррісон — Морено
Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Коуді, Тарковскі, Миколенко — Девіс, Онана — Макніл, Івобі, Грей — Гордон
Нагадаємо, що початок матчу заплановано на 22:00. Слідкувати за ключовими подіями зустрічі ви можете на нашому сайті.