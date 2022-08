Ліверпульський Евертон оголосив стартовий склад на виїзний поєдинок проти Брентфорда. Серед першої одинадцятки, яку обрав Френк Лемпард, знову можна побачити українського оборонця Віталія Миколенка.

Колишній гравець Динамо знову закриватиме всю ліву бровку "ірисок", хоча по ходу гри може переміститися на позицію лівого центрального захисника, як вже ставалося у минулих матчах.

Нагадаємо, що після перших трьох турів команда з Мерсисайду має лише 1 заліковий пункт у таблиці.

Your starting XI to take on Brentford! 👇#BREEVE pic.twitter.com/HirxaRHHpA