Англія

У цьому трансфері були узгоджені майже всі питання.

Нідерландський нападник Джастін Клюйверт, після свого переходу з амстердамського Аяксу до італійської Роми влітку 2018 року за 17,25 млн євро так і не зміг закріпитись у статусі повноцінного гравця "вовків".

Ще за часів португальського головного тренера Паулу Фонсеки його відправляли до німецького РБ Лейпциг, а вже за епохи Жозе Моуріньо він спробував власні сили у французькій Ніцці.

Повернувшись під час поточного трансферного вікна до столиці Італії, 23-річний виконавець зрозумів, що не має перспектив виступів у складі "джаллороссі" й у цьому сезоні, тож радо погодився на пропозицію лондонського Фулгема щодо чергової оренди, проте вже з опцією викупу.

Питання трансферу вважалось вирішеним, однак в останній момент утрутилась спеціальна урядова організація Великої Британії, яка займається наданням дозволів на роботу всередині країни.

Клюйверт у підсумку виявився особою, яка наразі не відповідає вимогам для отримання дозволу на роботу.

Зрештою, клубам довелось згорнути процес перемовин.

За минулий сезон Джастін забив шість голів та віддав сім гольових передач у 31 матчі.