Англія

Захисник ще не грав у цьому сезоні Ліги 1.

Англійський Фулгем помітно пожвавився в останній день трансферного вікна, і вже встиг отримати відмову в переході нападника італійської Роми Джастіна Клюйверта через невідповідність гравця вимогам законодавства Великої Британії.

Однак, незважаючи на цю прикру невдачу, останній день літньої кампанії переходів усе ж таки "дачники" зможуть записати собі в актив.

Представник англійської Прем’єр-ліги паралельно до футболіста "вовків" напрацьовував трансфер захисника французького Парі Сен-Жермен Левена Кюрзави.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, сторони досягли остаточної згоди щодо річної оренди французького гравця сьогодні вночі, тож найближчим часом про його трансфер буде оголошено офіційно.

Завважимо, що 29-річний виконавець зовсім не потрапляв до поля зору головного тренера чемпіонів Ліги 1 Крістофа Галт’є, а за часів Маурісіо Почеттіно в минулому сезоні відіграв усього дев’ять хвилин.