Вінгер Шахтаря може змінити клубну прописку.
Михайло Мудрик, getty images
31 серпня 2022, 13:50
Михайло Мудрик у поточне літнє вікно переходів фігурує у безлічі трансферних новин. Найбільше в українському вінгері зацікавлені в АПЛ.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, останнім часом Мудрик перебував у сфері інтересів трьох клубів.
Арсенал спілкувався з агентами футболіста близько десяти днів, проте так і не зробив офіційної пропозиції.
Евертон, у свою чергу, був готовий заплатити за Михайла Мудрика близько 30 мільйонів євро, але отримав відмову.
Також на українського вінгера, як і раніше, претендує Брентфорд. За останньою інформацією, клуб зробив пропозицію у розмірі 30 мільйонів євро, проте відповідь Шахтаря поки невідома.
За минулий сезон Михайло відіграв 19 матчів, забивши два голи та віддавши дев’ять гольових передач.
Нагадаємо, що попит на українця наразі є в чемпіонаті Франції - Ніцца не залишає надій купити Мудрика.