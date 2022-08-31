Англія

Вінгер Шахтаря може змінити клубну прописку.

Михайло Мудрик у поточне літнє вікно переходів фігурує у безлічі трансферних новин. Найбільше в українському вінгері зацікавлені в АПЛ.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, останнім часом Мудрик перебував у сфері інтересів трьох клубів.

Арсенал спілкувався з агентами футболіста близько десяти днів, проте так і не зробив офіційної пропозиції.

Евертон, у свою чергу, був готовий заплатити за Михайла Мудрика близько 30 мільйонів євро, але отримав відмову.

Також на українського вінгера, як і раніше, претендує Брентфорд. За останньою інформацією, клуб зробив пропозицію у розмірі 30 мільйонів євро, проте відповідь Шахтаря поки невідома.

За минулий сезон Михайло відіграв 19 матчів, забивши два голи та віддавши дев’ять гольових передач.

Нагадаємо, що попит на українця наразі є в чемпіонаті Франції - Ніцца не залишає надій купити Мудрика.