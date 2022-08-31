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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 26 серпня.

Футбольне життя влітку не зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 30 серпня:

Український нападник Роман Яремчук вибрав нестандартний номер для виступів у бельгійському Брюгге.

Лондонський Тоттенгем відмовився від трансферу українського півзахисника Руслана Маліновського.

Інший клуб із столиці Великої Британії, Арсенал, веде перемовини із нападником донецького Шахтаря Михайлом Мудриком.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.