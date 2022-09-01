Англія

Залишилось лише узгодити бюрократичні моменти.

Швейцарський центральний захисник Мануель Аканджі вже не перший рік перебуває в полі зору відомих європейських клубів із топ-чемпіонатів, однак реального прогресу в перемовинах із дортмундської Боруссією стосовно його трансферу ще не мав жоден із клубів.

27-річний виконавець під час цьогорічної літньої трансферної кампанії отримав пропозиції від міланського Інтера та англійського Лестера, однак найбільш активним у питанні його можливого трансферу виявився Манчестер Сіті, чия пропозиція з’явилась у переддень до закриття вікна переходів.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, швейцарський захисник уже встиг пройти медичний огляд перед підписанням контракту з "містянами", у той час як власне Сіті наразі узгоджують останні деталі цього трансферу.

При цьому, команду з Манчестера найближчим часом не планують залишати жоден із футболістів центру захисту, тож Аканджі розглядається виключно в якості варіанта для ротації, за який, як повідомлялось раніше, доведеться заплатити не менше 18 млн євро.

У минулому сезоні Мануель відіграв 36 матчів, забивши один м’яч.