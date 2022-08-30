Захисник дортмундської Борусії Мануель Аканджі незабаром може підписати контракт із Манчестер Сіті. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 27-річний швейцарець міг стати вільним агентом наступного літа, але його вирішив підписати Манчестер Сіті.

Клуби змогли домовитися про трансфер за 17,5 мільйонів євро.

Минулого сезону Аканджі провів 36 матчів, у яких забив один гол і отримав три жовті картки.