За швейцарського захисника "міщани" викладуть близько 18 мільйонів євро.
Мануель Аканджі, Getty Images
30 серпня 2022, 18:18
Захисник дортмундської Борусії Мануель Аканджі незабаром може підписати контракт із Манчестер Сіті. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, 27-річний швейцарець міг стати вільним агентом наступного літа, але його вирішив підписати Манчестер Сіті.
Клуби змогли домовитися про трансфер за 17,5 мільйонів євро.
Минулого сезону Аканджі провів 36 матчів, у яких забив один гол і отримав три жовті картки.