Німеччина

За швейцарського захисника "міщани" викладуть близько 18 мільйонів євро.

Захисник дортмундської Борусії Мануель Аканджі незабаром може підписати контракт із Манчестер Сіті. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 27-річний швейцарець міг стати вільним агентом наступного літа, але його вирішив підписати Манчестер Сіті.

Клуби змогли домовитися про трансфер за 17,5 мільйонів євро.

Минулого сезону Аканджі провів 36 матчів, у яких забив один гол і отримав три жовті картки.