Челсі завершує комплектацію складу перед закриттям трансферного вікна, також надсилаючи молодих гравців з оренди.
Як повідомляє офіційний сайт представника Чемпіоншипу, клуб підписав контракт із Хаві Сімонсом.
Півзахисник проведе у складі Халл Сіті сезон на правах орендної угоди. Про право викупу не повідомляється.
Минулого сезону футболіст провів 30 матчів за команду U-23, відзначившись голом та двома результативними передачами.
Нагадаємо, що раніше Челсі зголосився збільшити власну пропозицію щодо Обамеянга.

 