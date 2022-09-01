Молодий талант поїхав за ігровою практикою.
Хаві Сімонс, фото Халл
01 вересня 2022, 18:52
Челсі завершує комплектацію складу перед закриттям трансферного вікна, також надсилаючи молодих гравців з оренди.
Як повідомляє офіційний сайт представника Чемпіоншипу, клуб підписав контракт із Хаві Сімонсом.
Півзахисник проведе у складі Халл Сіті сезон на правах орендної угоди. Про право викупу не повідомляється.
Минулого сезону футболіст провів 30 матчів за команду U-23, відзначившись голом та двома результативними передачами.