Англія

Шотландський півзахисник змінить клуб.

Півзахисник Челсі Біллі Гілмор не отримував достатньої кількості ігрової практики, а тому близький до відходу.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, шотландський футболіст перебереться до Брайтона на постійній основі.

Про тривалість контракту чи право зворотної покупки для лондонського клубу нічого невідомо.

Минулого сезону Гілмор виступав за Норвіч: на його рахунку 28 матчів у всіх турнірах та дві результативні передачі.

Нагадаємо, раніше головний тренер Томас Тухель повідомив Біллі Гілмору, що він не гратиме.