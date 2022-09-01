Нападник лондонського Челсі Міши Батшуаї найближчим часом може стати гравцем Ноттінгем Форест. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, трансфер 28-річного бельгійця практично завершено.

Діючий контракт футболіста із "синіми" розрахований до літа 2023 року.

Минулого сезону Батшуаї провів 42 матчі у складі турецького Бешикташа на правах оренди, в якому забив 14 голів та віддав п'ять результативних передач.