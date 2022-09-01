"Святі" посилили середню лінію.
Ейнслі Мейтленд-Найлз, фото Саутгемптон
01 вересня 2022, 23:39
Саутгемптон не залишає спроб посилитися перед завершенням літнього трансферного вікна.
Як повідомляє офіційний сайт "святих", новачком команди став півзахисник Арсеналу Ейнслі Мейтленд-Найлз.
Минулого сезону гравець виступав на правах оренди за Рому. На його рахунку 23 матчі на клубному рівні та один асист.
Мейтленд-Найлз перебрався до стану святих на правах орендною угоду терміном на один сезон.
Нагадаємо, що раніше ПСВ зруйнував сподівання Саутгемптона підписати нідерландського вінгера Коді Гакпо.