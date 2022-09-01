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Лестер — Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Санчо, 23

Лестер: Ворд — Джастін, Сумаре, Еванс, Томас — Ндіді — Меддісон, Тілеманс (Іхеаначо, 76), Дьюзбері-Голл, Барнс — Варді (Дака, 87).

Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан, Мартінес, Маласія — Мактоміней, Еріксен — Еланга (Каземіро, 58), Фернандеш, Санчо (Роналду, 68) — Рашфорд (Фред, 88).

Попередження: Варді — Далот, Маласія, Мартінес.