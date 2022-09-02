Ноттінгем Форест на офіційному сайт повідомив про підписання контракту із Лоїком Баде.

Вихованець Фк Париж та Гавру підписав із "лісниками" річний контракт на правах оренди. 

Баде став 18-им трансфером "на вхід" для новачка АПЛ цього літа. 

Французький центрбек непогано зарекомендував себе в Ренні, де навіть встиг відмітитися голом у поєдинку минулої Ліги конференцій проти Мури (1:0).

Нагадаємо, що вчора дворазовий володар кубку європейських чемпіонів підписав також Віллі Болі з Вулвергемптона.