Англія

Французький футболіст став черговим гравцем в лавах новачка АПЛ.

Ноттінгем Форест на офіційному сайт повідомив про підписання контракту із Лоїком Баде.

Вихованець Фк Париж та Гавру підписав із "лісниками" річний контракт на правах оренди.

Баде став 18-им трансфером "на вхід" для новачка АПЛ цього літа.

Французький центрбек непогано зарекомендував себе в Ренні, де навіть встиг відмітитися голом у поєдинку минулої Ліги конференцій проти Мури (1:0).

Нагадаємо, що вчора дворазовий володар кубку європейських чемпіонів підписав також Віллі Болі з Вулвергемптона.