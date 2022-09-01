Англія

Івуарієць приєднався до "лісників".

Ноттінгем Форест оголосив про підписання контракту із захисником Віллі Болі з Вулвергемптона.

Гравець збірної Кот-д'Івуару підписав дворічний контракт із Ноттінгем Форестом. Імовірно, "лісники" заплатили за 31-річного футболіста 2,6 мільйона євро.

Раніше захисник виступав у складах Браги, Осера та Порту. Також Болі зіграв 13 матчів у складі збірної Кот-д'Івуару та відзначився одним голом.

Нагадаємо, Ноттінгем Форест вже зробив видатну трансферну кампанію. "Лісники" в це трансферне вікно купили Моргана Гіббс-Уайта, Діна Хендерсона, Тайво Авоньї, Неко Вілльямса, Еммануеля Денніса, Ремо Фройлера, Ренана Лоді. Загалом клуб витратив понад 150 мільйонів євро.