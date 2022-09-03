Лондонці хочуть зберегти захисника.
Ріс Джеймс, getty images
03 вересня 2022, 12:30
Челсі якісно попрацював на трансферному ринку, а тому тепер може зосередитись на збереженні внутрішніх ресурсів.
Як повідомляє видання The Times, лондонський клуб перебуває на просунутій стадії переговорів з Рісом Джеймсом про новий контракт.
Зазначимо, що в цьому сезоні англійський гравець провів вже чотири поєдинки, в яких відзначився голом та результативною передачею.
Нагадаємо, що Челсі також має намір придбати футболіста, який здатний підмінити Джеймса.