Англія

Лондонці хочуть зберегти захисника.

Челсі якісно попрацював на трансферному ринку, а тому тепер може зосередитись на збереженні внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє видання The Times, лондонський клуб перебуває на просунутій стадії переговорів з Рісом Джеймсом про новий контракт.

Зазначимо, що в цьому сезоні англійський гравець провів вже чотири поєдинки, в яких відзначився голом та результативною передачею.

Нагадаємо, що Челсі також має намір придбати футболіста, який здатний підмінити Джеймса.