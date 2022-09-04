Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Юнайтед та лондонський Арсенал.

Манчестер Юнайтед та лондонський Арсенал своїм поєдинком на Олд Траффорд завершуватимуть перебіг подій шостого туру англійської Прем'єр-ліги.

Ерік тен Гаг, у порівнянні з перемогою над Лестером (1:0), вирішив використати з перших хвилин Новачка Антоні на правому фланзі в трійці атакувальних півзахисників.

Мікель Артета, після перемоги над бірмінгемською Астон Віллою (2:1), залучив до стартового складу Олександра Зінченка на лівий фланг оборони.

Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан, Мартінес, Маласія — Мактоміней, Еріксен — Антоні, Фернандеш, Санчо — Рашфорд.

Запасні: Дубравка, Гітон, Лінделеф, Магвайр, Шоу, Фред, Каземіро, Роналду, Еланга.



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Локонга, Джака — Сака, Едегор, Мартінеллі — Габріел Жезус.

Запасні: Тернер, Тірні, Голдінг, Суареш, Томіясу, Сміт-Роу, Вієйра, Нкетіа, Маркіньйос.



Гра Манчестер Юнайтед — Арсенал почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.