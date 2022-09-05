Англія

Англійський клуб може отримати нового власника.

Родина Глейзерів, яка володіє Манчестер Юнайтед, постійно стикається з протестами вболівальників, які бажають продажу клубу.

Як повідомляє видання Daily Mail, Глейзери таки прийняли рішення про продаж Манчестер Юнайтед.

Стверджується, що бізнесмени хочуть отримати за клуб близько 3,75 мільярда фунтів.

Раніше інтерес до Манчестер Юнайтед приписували Джим Реткліффу, але поки що невідомо, чи готовий він викласти таку суму.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що колишній директор Манчестер Юнайтед спробує купити клуб у Глейзерів.