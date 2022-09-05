Англія

Аргентинський захисник зможе допомогти команді у наступних матчах.

Манчестер Юнайтед у рамках поєдинку шостого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Арсенал і здобув перемогу з рахунком 3:1.

Захисник "червоних дияволів" Лісандро Мартінес не зміг дограти матч до кінця через пошкодження. Його місце зайняв Гарі Магуайр.

Як повідомляє TyC Sports, аргентинський футболіст уникнув серйозної травми. У нього був трохи перенапружений м'яз, тому його замінили в якості запобіжного засобу.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу АПЛ між Манчестер Юнайтед та Арсеналом.