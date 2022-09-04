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Манчестер Юнайтед — Арсенал, getty images
04 вересня 2022, 21:07
У центральному матчі шостого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед завдав Арсеналу першої поразки цього сезону.
Команда Еріка тен Гага вдало зіграла на контратаках і тричі вразила ворота "канонірів". Три результативні дії записав на свій рахунок Маркус Рашфорд та дебютний гол в АПЛ забив Антоні.
За Арсенал голом відзначився Букайо Сака.
Огляд матчу:
Манчестер Юнайтед — Арсенал 3:1
Голи: Антоні, 35, Рашфорд, 65, 75 — Сака, 60
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан, Мартінес (Магвайр, 80), Маласія — Мактоміней, Еріксен — Антоні (Роналду, 58), Фернандеш, Санчо (Фред, 67) — Рашфорд (Каземіро, 80).
Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт (Томіясу, 80), Саліба, Габріель, Зінченко (Нкетіа, 74) — Локонга (Вієйра, 73), Джака — Сака, Едегор (Сміт-Роу, 73), Мартінеллі — Габріел Жезус.
Попередження: Магвайр, Мактоміней, Еріксен — Саліба, Сака.