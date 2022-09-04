Англія

Три результативні дії Рашфорда та дебютний гол Антоні в АПЛ похитнули лідерську позицію Арсенала

Команда Мікеля Артети зазнала поразки вже за першої зустрічі проти суперника з шестірки кращих минулого сезону.

Манчестер Юнайтед — Арсенал, Getty Imsges

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Манчестер Юнайтед — Арсенал 3:1

Голи: Антоні, 35, Рашфорд, 65, 75 — Сака, 60



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан, Мартінес (Магвайр, 80), Маласія — Мактоміней, Еріксен — Антоні (Роналду, 58), Фернандеш, Санчо (Фред, 67) — Рашфорд (Каземіро, 80).



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт (Томіясу, 80), Саліба, Габріель, Зінченко (Нкетіа, 74) — Локонга (Вієйра, 73), Джака — Сака, Едегор (Сміт-Роу, 73), Мартінеллі — Габріел Жезус.



Попередження: Магвайр, Мактоміней, Еріксен — Саліба, Сака.