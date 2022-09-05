Захисник продовжуватиме виступати за "синіх".
Ріс Джеймс, фото Челсі
05 вересня 2022, 14:56
Челсі якісно попрацював на трансферному ринку під час минулого вікна переходів, а зараз зайнявся збереженням внутрішніх ресурсів.
Як повідомляє офіційний сайт "синіх", клуб підписав новий контракт із захисником Рісом Джеймсом.
Угода між лондонцями та 22-річним футболістом розрахована на п'ять років – до літа 2027 року.
Зазначимо, що в цьому сезоні англійський гравець провів вже чотири поєдинки, в яких відзначився голом та результативною передачею.
Нагадаємо, що Челсі також має намір придбати футболіста, який здатний підмінити Джеймса.