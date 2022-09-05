Англія

Захисник продовжуватиме виступати за "синіх".

Челсі якісно попрацював на трансферному ринку під час минулого вікна переходів, а зараз зайнявся збереженням внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє офіційний сайт "синіх", клуб підписав новий контракт із захисником Рісом Джеймсом.

Угода між лондонцями та 22-річним футболістом розрахована на п'ять років – до літа 2027 року.

Зазначимо, що в цьому сезоні англійський гравець провів вже чотири поєдинки, в яких відзначився голом та результативною передачею.

Нагадаємо, що Челсі також має намір придбати футболіста, який здатний підмінити Джеймса.