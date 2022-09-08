Англія

Турецький клуб перебуває на фінальній стадії підписання угоди.

Літнє трансферне вікно в Туреччині трохи, на тиждень відносно переважної більшості країн Європи, затрималось із власним закриттям, однак у останній його день клуби все ж таки роблять відчайдушні спроби залучити до власних складів додаткових виконавців.

Зокрема, Галатасарай довго вів спостереження за екс-півзахисником англійського Манчестер Юнайтед Хуаном Матою, однак досвідчений іспанець до останнього тягнув із погодження контракту з представниками Суперліги.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, 34-річний виконавець усе ж таки зголосився підписати угоду з "левами", і сьогодні має для цього прибути до Стамбулу.

Домовленість між гравцем та клубом матиме короткостроковий характер — усього один рік.

За останній сезон Мата провів усього 12 матчів.