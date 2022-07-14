Испания

Іспанський футболіст має кілька варіантів продовження кар'єри.

Хуан Мата може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі або повернутися до Ла Ліги, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, інтерес до 34-річного футболіста виявляють Лідс, Бетіс та Севілья.

Наразі невідомо, які умови пропонують досвідченому іспанцю кожен із клубів.

Нагадаємо, що Мата став вільним агентом після завершення його угоди з Манчестер Юнайтед.

Минулого сезону він відіграв 12 матчів за МЮ у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.