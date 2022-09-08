Англія

Антигерой київського фіналу Ліги чемпіонів може продовжити кар'єру в АПЛ.

Колишній голкіпер Ліверпуля Лоріс Каріус, який перебуває у статусі вільного агента, переходить у Ньюкасл. Про це пише журналіст Флоріан Плеттенберг.

Перехід знаходиться на фінальній стадії. Сторони обговорюють контракт до 2023 року. Ньюкасл шукає заміну для воротаря Карла Дарлоу, який отримав розрив зв'язок гомілковостопного суглоба.

Каріус перейшов до Ліверпуля у 2016 році з Майнца за 6,2 мільйона євро. У фіналі ЛЧ 2018 року проти Реала Лоріс припустився фатальної помилки, яка вплинула на кінцевий результат. Ліверпуль програв – 1:3.

Після фіналу ЛЧ Каріуса відправили по орендах – спочатку до Бешикташа, а потім до Уніону. Останній сезон німець перебував у обоймі Ліверпуля, але не зіграв жодного матчу.

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