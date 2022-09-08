Англія

Крім них на нагороду претендують ще двоє спеціалістів.

Англійська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила претендентів на звання найкращого тренера АПЛ за підсумками серпня.

До претендентів увійшли п'ять фахівців, серед яких знайшлося місце наставнику Арсеналу, в якому виступає українець Олександр Зінченко.

На нагороду претендують:

- Мікель Артета (Арсенал) – п'ять перемог у п'яти матчах

- Антоніо Конте (Тоттенгем) – три перемоги та дві нічиї

- Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті) – чотири перемоги та нічия

- Грем Поттер (Брайтон) – три перемоги, нічия та поразка

- Марку Сілва (Фулгем) – дві перемоги, дві нічиї та поразка

Голосування триватиме до 12 вересня. Свій голос можете віддати на офіційному сайті АПЛ.

Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого гравця АПЛ за підсумками серпня.