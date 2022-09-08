Півзахисник отримав важливу місію.
Адам Лаллана, getty images
08 вересня 2022, 20:56
Брайтон залишився без головного тренера після відходу Грема Поттера в Челсі
. Клуб не був готовий до такого різкого переходу, а тому перебуває у пошуках нового тренера.
Як повідомляє видання The Telegraph, готувати команду до наступної зустрічі буде півзахисник Адам Лаллана.
Допомагатиме 34-річному футболісту тренер молодіжного складу Ендрю Крофтс.
Зазначимо, що наступну гру "чайки" проведуть у рамках чемпіонату Англії вже 10 вересня проти Борнмута.