Лондонці вірять у нового головного тренера.
Грем Поттер, getty images
10 вересня 2022, 10:57
Челсі призначив новим головним тренером Грема Поттера з Брайтона, який замінив на цій посаді Томаса Тухеля.
Як повідомляє видання The Telegraph, керівництво лондонського клубу вірить у фахівця, розраховуючи на нього у довгостроковій перспективі.
Проте стверджується, що Челсі встановив за мету на сезон потрапляння до зони Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, що Грем Поттер підписав контракт з Челсі на дуже солідну суму — 60 млн фунтів стерлінгів.