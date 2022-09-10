Англія

Лондонці вірять у нового головного тренера.

Челсі призначив новим головним тренером Грема Поттера з Брайтона, який замінив на цій посаді Томаса Тухеля.

Як повідомляє видання The Telegraph, керівництво лондонського клубу вірить у фахівця, розраховуючи на нього у довгостроковій перспективі.

Проте стверджується, що Челсі встановив за мету на сезон потрапляння до зони Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що Грем Поттер підписав контракт з Челсі на дуже солідну суму — 60 млн фунтів стерлінгів.