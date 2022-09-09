Англія

Також англієць братиме участь у пошуку нового спортивного директора "синіх".

Стало відомо, що п'ятирічний контракт Грема Поттера з Челсі може принести англійцю 60 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, за рік 47-річний фахівець зароблятиме по 12 млн фунтів.

При цьому "сині" заплатили Брайтону 15 млн фунтів за розірвання контракту з головним тренером. Разом із Поттером у Челсі перебралися п'ятеро членів тренерського штабу.

Також зазначається, що Поттер братиме участь у пошуках нового спортивного директора клубу. Цей процес має закінчитися до старту ЧС-2022, щоб новий спортдир мав можливість підготуватись до зимового трансферного вікна.

Нагадаємо, Челсі звільнив Томаса Тухеля після поразки загребського Динамо у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Після шести турів Челсі набрав 10 очок і посідає шосте місце у турнірній таблиці АПЛ. Наступний матч "сині" проведуть проти Фулхема. Гра відбудеться завтра, 10 вересня, о 14:30 за київським часом.