Англія

Український вінгер може перебратися до АПЛ.

Михайло Мудрик минулого літнього трансферного вікна привернув увагу низки європейських клубів.

Як повідомляє видання Calciomercato, вже взимку за українського вінгера змагатимуться два представники АПЛ — Арсенал та Евертон.

Очікується, що потенційним покупцям прийдеться викласти за Мудрика близько 50 мільйонів євро.

За минулий сезон Михайло відіграв 19 матчів, забивши два голи та віддавши дев’ять гольових передач.

Нагадаємо, що попит на українця наразі є в чемпіонаті Франції - Ніцца не залишає надій купити Мудрика.