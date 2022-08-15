Українець ще може переїхати до Ліги 1.
Михайло Мудрик, ФК Шахтар
15 серпня 2022, 22:44
Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик все ще може продовжити кар'єру в європейському чемпіонаті.
Як стверджує Score.fr, Ніцца не має наміру виходити з боротьби за гравця збірної України, попри конкуренцію з боку Байєра, Ювентуса та Брентфорда.
Зазначимо, що агент футболіста заявив, що Шахтар не приймає пропозицій, бо хоче більшої компенсації. На трансферному ринку українця оцінюють у 9 мільйонів євро.
Минулого сезону Мудрик провів 19 матчів, у яких забив два м'ячі та зробив дев'ять асистів.