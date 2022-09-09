Україна

Вінгер збірної України зізнався, що хоче продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик прокоментував трансферні чутки минулого літа, а також висловився про порівняння з Неймаром.

"Я – не український Неймар, я – український Мудрик. Це звучить краще.

Щодо трансферу, подивимося, що буде взимку. Було багато розмов про можливий трансфер, про клуби, які цікавляться мною, але це нормально. Взимку подивимося, що станеться.

Я вважаю, що кожен мріє грати в АПЛ. Арсенал — дуже хороша команда, з добрим тренером. Зараз я у Шахтарі. Хочу грати в цій команді, я люблю цю команду, люблю кожного з цієї команди. Нині це мій будинок.

Не зможу сказати ні Арсеналу у разі отримання пропозиції, але не все залежить лише від мене", – наводить слова Мудрика CBS Sports.

Раніше стало відомо, скільки Шахтар вимагає за Мудрика.