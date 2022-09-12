Англія

Голкіпер приєднався до "сорок".

Ньюкасл підписав короткостроковий контракт із голкіпером Лорісом Каріусом. Про це повідомляється на офіційному сайті "сорок".

Каріус є вільним агентом після виходу з Ліверпуля влітку поточного року. Екскіпер мерсисайдців підписав контракт до січня із можливістю продовження до кінця сезону.

Німець покликаний замінити Карла Дарлоу, який отримав розрив зв'язок гомілковостопного суглоба.

Каріус перейшов до Ліверпуля у 2016 році з Майнца за 6,2 мільйона євро. У фіналі ЛЧ 2018 року проти Реала Лоріс припустився фатальної помилки, яка вплинула на кінцевий результат. Ліверпуль програв – 1:3.

Після фіналу ЛЧ Каріуса відправили по орендах – спочатку до Бешикташа, а потім до Уніону. Останній сезон німець перебував у обоймі Ліверпуля, але не зіграв жодного матчу.