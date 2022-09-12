Італія

Леонардо Бонуччі висловився про скандальне закінчення матчу проти Салернітани.

Захисник туринського Ювентуса Леонардо Бонуччі прокоментував нічийний результат у матчі шостого туру італійської Серії А проти Салернітани (2:2), що закінчився скандалом.

Наприкінці матчу футболісти обох команд влаштували бійку, оскільки гравці "старої синьйори" були незадоволені незарахованим голом Аркадіуша Міліка на п'ятій компенсованій хвилині.

На той момент система ВАР вирішила, що Бонуччі перебував в активному офсайді після удару від польського форварда.

"Суддя сказав мені, що я брав активну участь в епізоді. Але Сепе ніколи б цього не помітив, моя позиція не заважала його потенційному сейву. Так кажуть правила. І потім, є сумніви щодо позиції Кандреви.

Я був менш ніж за метр позаду воротарського, Кандрева знаходився ближче до воріт. Якщо ви подивіться на відтінок трави, то побачите, що Кандрева залишив мене в правильному положенні. Сподіваюся, що арбітри розглянули його позицію, але я думаю, що ми ніколи цього не дізнаємось.

Я не брав активної участі в епізоді, а захисник Салернітани мало не зняв з мене футболку", — наводить слова Бонуччі Football Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ювентус — Салернітана.