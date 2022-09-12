Україна

Коуч Колоса — про лідерство у чемпіонаті.

Головний тренер Колосу Ярослав Вишняк прокоментував перемогу над Металістом (1:0) та висловився про лідерство своєї команди в УПЛ.

"Була цікава гра. Обидві команди грали на перемогу. Металіст — команда, яка намагається грати першим номером. Є швидкі гравці та технічні. Ми переважно грали другим номером, віддаючи ініціативу.

Гра команди не вибудовується за один день. У нас було багато помилок у простих ситуаціях, але таке трапляється. Грають футболісти та є помилки.

Іде вже четвертий тур, а ми всі граємо однією обоймою, яка готувалася ще з кінця червня. Велике навантаження лягло на наших футболістів.

Мене тішить, що у нас є колектив, який віддається на полі і заслуговує на показ результату.

Зараз команда отримає 4 вихідні. Перше місце в УПЛ ситуативне, ми не перевершуємо суперників на голову. Це перше місце не повинне ні на що впливати. Ми на нього не дивимось", – сказав Вишняк.

Наступний матч Колос зіграє 1 жовтня проти Металіста 1925.