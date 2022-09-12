Офіційна заява англійської Прем'єр-ліги.
АПЛ, сайт АПЛ
12 вересня 2022, 20:38
Англійська Прем'єр-ліга виступила із заявою щодо матчів 8 туру чемпіонату.
Матчі Прем'єр-ліги відновляться цими вихідними після перерви, пов'язаної зі смертю Єлизавети II.
Цими вихідними буде зіграно сім із десяти матчів Прем'єр-ліги, три матчі відкладено через події, пов'язані з похороном королеви. Крім того, зміниться час початку двох матчів Прем'єр-ліги.
На неділю, 18 вересня, перенесено матчі Челсі проти Ліверпуля на Стемфорд Брідж та домашній матч Манчестер Юнайтед проти Лідс Юнайтед. Матч Брайтона проти Крістал Пелас, який мав відбутися у суботу, 17 вересня, о 14:00 за київським часом, також буде відкладено. Розклад матчів на ці вихідні:
П'ятниця, 16 вересня
22.00 Астон Вілла — Саутгемптон
22.00 Ноттингем Форест — Фулгем
Субота, 17 вересня
14.30 Вулвергемптон — Манчестер Сіті
17.00 Ньюкасл – Борнмут
19.30 Тоттенгем — Лестер
Неділя, 18 вересня
14.00 Брентфорд – Арсенал
16.15 Евертон — Вест Гем