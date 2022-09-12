Англія

Офіційна заява англійської Прем'єр-ліги.

Англійська Прем'єр-ліга виступила із заявою щодо матчів 8 туру чемпіонату.

Матчі Прем'єр-ліги відновляться цими вихідними після перерви, пов'язаної зі смертю Єлизавети II.

Цими вихідними буде зіграно сім із десяти матчів Прем'єр-ліги, три матчі відкладено через події, пов'язані з похороном королеви. Крім того, зміниться час початку двох матчів Прем'єр-ліги.

На неділю, 18 вересня, перенесено матчі Челсі проти Ліверпуля на Стемфорд Брідж та домашній матч Манчестер Юнайтед проти Лідс Юнайтед. Матч Брайтона проти Крістал Пелас, який мав відбутися у суботу, 17 вересня, о 14:00 за київським часом, також буде відкладено. Розклад матчів на ці вихідні:

П'ятниця, 16 вересня

22.00 Астон Вілла — Саутгемптон

22.00 Ноттингем Форест — Фулгем

Субота, 17 вересня

14.30 Вулвергемптон — Манчестер Сіті

17.00 Ньюкасл – Борнмут

19.30 Тоттенгем — Лестер

Неділя, 18 вересня

14.00 Брентфорд – Арсенал

16.15 Евертон — Вест Гем