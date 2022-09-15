Англія

Французький форвард може змінити клубну прописку.

Кіліан Мбаппе зовсім недавно продовжив контракт з Парі Сен-Жермен, але, як і раніше, входить до списку інтересів провідних клубів Європи.

Як повідомляє видання Marca, французький форвард став трансферною метою для Манчестер Юнайтед, Челсі та Ліверпуля.

Також стверджується, що поки що Мбаппе має намір залишитися в Парі Сен-Жермен, щоб виграти Лігу чемпіонів.

Сторони домовилися про те, що Мбаппе попередить клуб про бажання піти.