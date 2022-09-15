Французький форвард може змінити клубну прописку.
Кіліан Мбаппе, getty images
15 вересня 2022, 18:42
Кіліан Мбаппе зовсім недавно продовжив контракт з Парі Сен-Жермен, але, як і раніше, входить до списку інтересів провідних клубів Європи.
Як повідомляє видання Marca, французький форвард став трансферною метою для Манчестер Юнайтед, Челсі та Ліверпуля.
Також стверджується, що поки що Мбаппе має намір залишитися в Парі Сен-Жермен, щоб виграти Лігу чемпіонів.
Сторони домовилися про те, що Мбаппе попередить клуб про бажання піти.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що контракт Кіліана зі столичним клубом розрахований до літа 2024
, але з опцією продовження на рік.