Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 13 вересня.

Осіння частина футбольного сезону вже повноцінно набирає обертів, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 13 вересня:

УЄФА роздумує над виключенням Боснії та Герцеговини зі свого складу, якщо та проведе товариський матч проти РФ.

Конфлікт між нападниками Парі Сен-Жермен Неймаром та Кіліаном Мбаппе виявився досі не залагодженим.

Трансфер Михайла Мудрика до АПЛ зірвався через перехід Антоні до Манчестер Юнайтед.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.