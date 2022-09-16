Англія

Екскапітан "червоних" вірить у команду.

Колишній гравець Ліверпуля Джеймі Каррагер, який зараз працює експертом на британському ТБ, впевнений, що Ліверпулю під силу вклинитися в боротьбу за чемпіонство АПЛ. Легенда англійського футболу зробив такий висновок після матчу з Аяксом у Лізі чемпіонів, де Ліверпулю вдалося здобути перемогу на останніх хвилинах (2:1).

"Ліверпуль ще може поборотися за перемогу в АПЛ. Але для зміни ситуації мало одного матчу. Ліверпуль мав п'ять чи шість ігор, у яких команда і близько не була схожа на свою кращу версію.

Проти Аякса ми побачили типовий Ліверпуль Юргена Клоппа, але я вважаю, що їм потрібно більше ніж один матч.

У чотирьох чи п'яти найближчих іграх стане зрозумілим, чи повернувся Ліверпуль на правильний шлях. Але було приємно побачити найкращу гру у їхньому виконанні", — сказав Каррагер.

Нагадаємо, після шести матчів в активі команди Юргена Клоппа дев'ять очок. "Червоні" розташувалися на сьомому рядку турнірної таблиці чемпіонату.