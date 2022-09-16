Ліга націй

Поєдинки збірної України можна буде переглянути на загальнодоступному каналі.

21 та 24 вересня збірна України зіграє проти Шотландії у Лізі націй. 27 вересня команда Петракова протистоятиме Вірменії.

Як повідомляє коментатор Роберто Моралес у випуску програми ТаТоТаке, матчі збірної України будуть показані на телеканалі ICTV. Канал отримав дозвіл перервати трансляцію телемарафону "Єдині новини" заради матчів національної збірної.

Інші матчі турніру будуть показані на MEGOGO.

Раніше повідомлялося, що Зінченко не допоможе збірній України у матчах Ліги націй.