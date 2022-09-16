Тренер мюнхенців висловився про сенегальського форварда.
Садіо Мане, getty images
16 вересня 2022, 18:23
Головний тренер Баварії Юліан Нагельсман прокоментував виступи Садіо Мане за мюнхенський клуб.
"Мане завжди дуже реагує на свої ігри. Знає, коли зіграв добре, а коли погано.
Він дуже скромний та приземлений.
Садіо знову покаже себе найкращим. У нього є повна моя підтримка, забивати та асистувати ще у багатьох голах Баварії", – передає слова Нагельсманна GGFN.
Після переходу з Ліверпуля Мане провів 10 матчів за Баварію у всіх турнірах та забив 5 голів.