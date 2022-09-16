Німеччина

Тренер мюнхенців висловився про сенегальського форварда.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсман прокоментував виступи Садіо Мане за мюнхенський клуб.

"Мане завжди дуже реагує на свої ігри. Знає, коли зіграв добре, а коли погано.

Він дуже скромний та приземлений.

Садіо знову покаже себе найкращим. У нього є повна моя підтримка, забивати та асистувати ще у багатьох голах Баварії", – передає слова Нагельсманна GGFN.

Після переходу з Ліверпуля Мане провів 10 матчів за Баварію у всіх турнірах та забив 5 голів.