"Іриски" працюють над підписом нового контракту з гравцем.
Ентоні Гордон, фото getty images
16 вересня 2022, 19:10
Евертон продуктивно працював у минуле літнє трансферне вікно, а тому тепер средоточился на внутрішніх ресурсах.
Як повідомляє Goal, клуб працює над підписанням нового контракту з півзахисником Ентоні Гордоном.
Зазначимо, що у 35 матчах минулого сезону АПЛ атакувальний півзахисник забив чотири голи і зробив два асисти.
Нагадаємо, що у минуле літнє трансферне вікно Ентоні Гордон заявив Евертону, що хоче перебратися до Челсі.