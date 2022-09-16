Англія

"Іриски" працюють над підписом нового контракту з гравцем.

Евертон продуктивно працював у минуле літнє трансферне вікно, а тому тепер средоточился на внутрішніх ресурсах.

Як повідомляє Goal, клуб працює над підписанням нового контракту з півзахисником Ентоні Гордоном.

Зазначимо, що у 35 матчах минулого сезону АПЛ атакувальний півзахисник забив чотири голи і зробив два асисти.

Нагадаємо, що у минуле літнє трансферне вікно Ентоні Гордон заявив Евертону, що хоче перебратися до Челсі.