Англія

Дивна ситуація сталася з українським півзахисником.

Олександр Зінченко може зіграти у рамках восьмого туру чемпіонату Англії у матчі проти Брентфорда, незважаючи на пропуск матчів збірної України через травму.

"Ми приймемо рішення завтра (про участь Зінченка у матчі проти Брентфорда — прим. ред.). Те, що було з ним на той момент і те рішення, яке ми прийняли щодо міжнародних матчів, не означає, що він не зможе зіграти у ці вихідні. Про це ми повідомимо завтра", — наводить слова Артети офіційний сайт Арсеналу.

Зазначимо, що український футболіст отримав пошкодження литкового м'яза на одному з тренувань лондонського клубу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олександру Зінченку потрібно близько двох тижнів на відновлення.