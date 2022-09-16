Ліга націй

Український універсал зазнав пошкодження на тренуванні.

Півзахисник лондонського Арсеналу Олександр Зінченко не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах Ліги націй. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Український футболіст отримав пошкодження литкового м'яза на одному з тренувань лондонського клубу. На відновлення йому знадобиться близько двох тижнів.

Вже сьогодні збірна України розпочинає свій збір у Варшаві, де проходитиме підготовка нашої команди під керівництвом Олександра Петракова.

Цього сезону Зінченко провів п'ять поєдинків, у яких відзначився однією результативною передачею.

Свій найближчий матч Україна проведе проти Шотландії у рамках першого туру Ліги націй. Гра відбудеться 21 вересня о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.