Англія

Команда Антоніо Конте провела дуже якісний другий тайм.

У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем у Лондоні не помітив Лестер.

На шостій хвилині гості вийшли уперед. Лестер заробив пенальті, який реалізував Юрі Тілеманс. Але минуло дві хвилини, як господарі відігрались. Після пасу від Кулусевскі забив Кейн.

На 21 хвилині рахунок став 2:1. Ерік Даєр вивів свою команду уперед. Але ще до перерви гості зуміли забити свій другий гол. Його автором став Меддісон.

Другий тайм розпочався з голу. Тоттенгем знову забив, а зробив це хавбек Бентанкур. На 73 Денні Ворд був вимушений четвертий раз виймати м'яч із сітки — забив Сон. А вже ближче до кінцівки гри Сон забив вдруге та втретє. Божевільну форму набрав футболіст.

Тоттенгем - Лестер 6:2

Голи: Кейн, 8, Даєр, 21 , Бентанкур, 47, Сон, 73, 84, 88 — Тілеманс, 6, Меддісон, 41

Тоттенгем: Льоріс — Санчес (Санчес, 59), Даєр, Лангле, Перішич (Емерсон, 55), Сессеньйон — Хойб'єрг, Бентанкур — Кулусевскі (Біссума, 70), Рішарлісон (Сон, 59) — Кейн.

Лестер: Ворд — Джастін, Фас, Еванс, Кастань — Ндіді, Барнс, Дьюсбері-Холл (Іхеаначо, 74), Тілеманс, Меддісон — Дака (Варді, 74).

Попередження: Ндіді, Дака.