Англія

Італійський фахівець прокоментував перемогу над Лестером.

Антоніо Конте висловився, чи зможе Тоттенгем поборотися за високі місця в АПЛ. У суботу лондонський клуб виграв у Лестера.

"Ми повинні постаратися зробити все можливе. Прем'єр-ліга дуже складна. На мій погляд, ми тільки розпочали шлях до боротьби за щось важливе. Ми тільки почали.

Манчестер Сіті, Ліверпуль та Челсі були дуже конкурентоспроможними і багато вигравали. Щосезону вони борються за перемогу в турнірах. У нашому розумі та серці амбіції мають бути спрямовані на те, щоб рости.

Коли в тебе кожні три дні відбуваються важливі матчі, потрібний добрий склад. Іноді ти можеш відпочити або почати з лави запасних, але в наступній грі ти гратимеш", – сказав Конте в інтерв'ю ВВС.

У наступному турі Тоттенгем зіграє против Арсеналу 1 жовтня.